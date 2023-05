Maroc : Un retraité italien de 76 ans tué à Agadir

Luciano Calzini, un Italien de 76 ans, a été agressé et poignardé à mort non loin d’Agadir. Selon le consulat d’Italie à Agadir, cité par la presse italienne, le drame s’est produit dans la soirée du 11 mai à Taghazout, un village de pêcheurs situé sur la côte atlantique du Maroc. Les meurtriers présumés, qui semblent être une «bande organisée» selon les enquêteurs, se seraient rendus chez le retraité, jeudi après-midi, et l’auraient forcé à les suivre loin de son domicile situé sur un terrain en hauteur.

Calzini a été touché au dos, à l’abdomen et à la jambe. Il est décédé entre 5 et 6 heures du matin du vendredi à l’hôpital Hassan II d’Agadir, où il a été transporté en urgence par des passants qui l’ont secouru. L’enquête, menée par la Gendarmerie royale, aurait déjà permis de retrouver certains suspects.

La maison de la victime, qui vivait au Maroc depuis au moins 20 ans, située sur la colline d’Aourir, surplombant la baie de Taghazout, aurait été saccagée. La presse italienne souligne aussi que le retraité avait déjà été ciblé pour une affaire de pédophilie, mais blanchit après l’enquête.

Vendredi, une source sécuritaire a indiqué à l'agence MAP que trois personnes âgées de 23 à 40 ans ont été arrêtées, par la brigade de la police judiciaire d'Aït Melloul, pour leur implication présumée dans une affaire de coups et blessures à l'arme blanche suivis d'un accident de la circulation ayant entraîné un décès. La même source a évoqué l'implication d'un «groupe de personnes dans l'exposition de la victime à une agression à l'arme blanche et sa poursuite à bord de sa voiture, avant qu'il ne perde le contrôle de son véhicule et ne percute un poteau électrique».