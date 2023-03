Le premier véhicule hybride de Dacia affecté à l’usine Renault de Tanger

L’usine de Tanger, un des piliers du dispositif industriel de Renault Group, va accueillir la fabrication du véhicule Dacia Jogger dès le deuxième trimestre 2024. Une annonce faite lors d’une conférence de presse, tenue ce vendredi, en présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, Denis Le Vot, directeur général de la marque Dacia et Mohamed Bachiri, directeur général de Renault Group Maroc.

«Ce nouveau projet vient renforcer la confiance du groupe dans la plateforme industrielle nationale et confirmer l’introduction des technologies d’électrification annoncée en juin 2021 lors du renouvellement des accords visant à consolider l’écosystème Renault Group au Maroc», indique le groupe dans un communiqué de presse.

Tout en soulignant le rôle de Renault Group en tant que locomotive du secteur automobile au Maroc, Ryad Mezzour a indiqué que «l’industrie automobile s’est transformée en un véritable levier de croissance et d’accélération industrielle pour le Royaume» alors que «l’annonce d’aujourd’hui marque un tournant de cette évolution». «Ce projet vient conforter l’ambition industrielle du Royaume de réussir la transition vers l’électrification et la mobilité durable et de se positionner en tant que hub automobile le plus compétitif à l’échelle mondiale», a-t-il ajouté.

Depuis son lancement en mars 2022 en Europe, Jogger est le premier modèle du segment C de Dacia et «réinvente le concept du véhicule familial abordable». Le modèle proposant jusqu’à 7 places est disponible en motorisations essence, GPL*, Diesel et pour la première fois dans la gamme Dacia, en motorisation hybride. «Jogger Hybrid 140 est caractérisé par une technologie largement éprouvée au sein de Renault Group grâce au développement d’une véritable motorisation hybride multimodes et non d’un simple moteur thermique électrifié.

La fabrication de Jogger, et notamment la version Hybrid 140, à l’usine de Tanger sera portée par la ligne 2 du site industriel qui intégrera un process propre à la technologie hybride, avec une capacité de production allant jusqu’à 120 000 véhicules par an», annonce le groupe.