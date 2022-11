Cinéma : Ayoub Qanir dévoile son premier long métrage marocain

Avec trois longs-métrages à son actif, tournés en Mongolie, en Islande et au Japon, et un dernier court-métrage tourné en Russie, le réalisateur américain d’origine marocaine, Ayoub Qanir continue sa quête cinématographique. Celle-ci le ramène à son pays d’origine avec un premier long métrage 100% marocain intitulé ««Les enfants de nos terres !».

«Écrivain, réalisateur et producteur américain d’origine marocaine, Ayoub Qanir a plusieurs cordes à son arc. Décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce cinéaste sans frontières est un explorateur qui évolue loin des sentiers battus», indique-t-on dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction. Pour son premier long métrage marocain, Ayoub Qanir a posé sa caméra sur un village des montagnes du Moyen Atlas, où les conditions de vie sont difficiles et le quotidien pénible. Un village oublié où les femmes meurent en couche, où les petites filles travaillent dans les maisons en ville. Un village où Omar, son personnage principal, trouve refuge après avoir vécu une tragédie.

«Les Enfants de Nos Terres est pour moi une urgence, une nécessité. Enfant ayant grandi loin de son pays, je porte en moi des émotions que j’ai vécu et ressenti. Mes films sont le reflet de mes questionnements sur ma société, mes origines, mes racines et sont bien souvent les fruits des rencontres avec l’humain que ce soit dans des régions reculées du Japon, en Mongolie ou bien même chez moi au Maroc», confie le réalisateur, cité par le communiqué. «J’ai senti qu’il était temps de revenir à mes origines et surtout sur un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps : les conditions de vie des populations isolées de notre royaume», ajoute-t-il.

Le film suit le parcours d’Omar, un homme perdu qui va se retrouver là où il ne s’attendait pas. Malgré ses conflits intérieurs, il va tomber sous le charme de ces terres qui furent autrefois les siennes, retrouver le chemin de sa mère biologique et aider ainsi tout un village sans le savoir. «L’histoire d’Omar m’est proche et me bouleverse à bien des égards : je sens un lien quasiment charnel avec ce récit, et c’est de cet endroit très personnel qu’est venu mon engagement et ma volonté de réaliser ce film», ajoute Ayoub Qanir à propos du long métrage dont la sortie est prévue pour 2024.