Israël importe des cédrats du Maroc pour la célébration de Souccot

Israël a importé des cédrats, gros fruit jaune et bossu qui ressemble au citron, produits au Maroc pour une fête religieuse juive. En effet, l’Etat hébreu célèbre depuis dimanche dernier et jusqu’au 16 octobre, la fête juive Souccot.

L'importation de ces fruits depuis le Royaume est due aux restrictions de l’année de la Shmita, soit l’année sabbatique définie par la Torah pour l’agriculture. En effet, tous les 7 ans, la terre d'Israël doit être laissée en jachère pour toute l'année, afin de lui redonner vie.

Le cédrat, appartenant à la famille des agrumes, est l'un des quatre types utilisés par les Juifs lors du festival de pèlerinage d'une semaine et qui a commencé le dimanche soir.

Le site i24news a cité Einat Levy, ancienne responsable des affaires économiques de la mission diplomatique israélienne au Maroc, qui a déclaré que le commerce du cédrat «symbolise les relations de plus en plus chaleureuses entre les deux pays, après les accords d’Abraham». «C'est symbolique car cela montre comment les deux religions peuvent se défendre. Ainsi, lorsque les Juifs ne peuvent pas travailler leur terre, leurs frères musulmans peuvent fournir ce dont ils ont besoin pendant cette année, afin qu'ils puissent maintenir leurs rituels et leurs traditions», a-t-elle ajouté.