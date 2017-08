Street food #8 : Café épicé et beignets chauds, les pieds dans l’eau !

Août touche à sa fin, tout le monde se précipite en bord de mer et poursuit tel un tournesol les plaisirs du soleil estival. Les pieds dans l’eau, devant l’horizon et sous le soleil, du matin au soir, des vendeurs sillonnent le sable brûlant pour offrir pépites de tournesol, friandises et glaces… Au Maroc, les beignets chauds mais aussi le café épicé se font annoncer de loin par leur odeur fûmante pour un goûter à toute heure.

