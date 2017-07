Street Food #7 : Figue de Barbarie, petit délice de l’été marocain

La figue de Barbarie est ce fruit qui se mange à toute heure le jour ou le soir, mais surtout l’été. La fraîcheur de la poire de cactus, son goût sucré et doux tombent à pic avec la chaleur de la saison. Vert ou orangé, parfois violet, le fruit méditerranéen contraste agréablement avec les rues marocaines et fait le plaisir du passant, bienheureux de s’offrir une friandise des plus saines au prix des plus modestes.

