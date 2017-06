Les détricoteuses de Mediapart tire le fil du Hirak d'Al Hoceima

Secoué depuis plus de huit mois par un mouvement de contestation après le décès de Mohcine Fikri, le Hirak d’Al Hoceima et sa province a fait l’objet de la chronique des Détricoteuses, réalisée par Mediapart.

Les historiennes Laurence De Cock et Mathilde Larrère se sont penchées sur les récents développements de la région et son histoire, de la période coloniale au Hirak, né en novembre dernier, en passant par la guerre du Rif, la répression postindépendance et les événements des années 80.

«Depuis le début du XXe siècle, la région du Rif, au nord du Maroc, se distingue par des actes de résistance aux différents oppresseurs colonialistes ou gouvernementaux. En octobre dernier, à la suite de la mort tragique d’un pêcheur, Mohcine Fikri, la région s’est à nouveau embrasée», racontent les deux chroniqueuses. Selon elles, «les événements actuels sont dans le prolongement» de toute une histoire.