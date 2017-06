Trek TV découvre le Maroc et ses «nombreuses possibilité d'évasion»

Étendue désertique à perte de vue au sud, monts enneigés au nord et 3 530 kilomètres de littoral réparti entre Méditerranée et Atlantique, aux portes de l'Afrique, le Maroc et ses «nombreuses possibilité d'évasion» ont fait l’objet d’un long documentaire réalisé par Trek TV.

Ses réalisateurs se sont rendus dans plusieurs villages et oasis pour rencontrer la population locale, «réputée pour son hospitalité» et découvrir les endroits et les paysages naturels et somptueux qui font la particularité du royaume.

Kite surf, trek, VTT, ou même randonnée. Plusieurs activités sportives sont possibles, affirme le documentaire de la chaîne française.