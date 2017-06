Rebel Moon est le surnom pour Badr, qui se présente comme une «âme libre et amoureuse de la musique marocaine». Célèbre grâce notamment à sa couverture «Lmarikan» qui a rendu hommage à Houssein Slaoui, ce MRE originaire de la ville ocre et installé au Canada a d’autres plans pour la musique et les jeunes de son pays d’origine. Interview.

Voir l'article associé publié sur Yabiladi.com