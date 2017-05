Exproprié par l’Etat de son terrain situé à proximité de l’aéroport de Tanger Ibn Battouta, Omar Oulad Lhadj, Franco-marocain vivant à Orléans et âgé aujourd’hui de 67ans, a entamé lundi une grève de la faim. Objectif : faire parvenir son dossier aux plus hautes sphères de l’Etat et faire pression pour que justice soit rendue.

