Les Marocains bloqués à Melilla ont tous été rapatriés vers le royaume

La déléguée gouvernementale à Melilla, Sabrina Moh est revenue, mercredi sur les rapatriements de Marocains bloqués dans l’enclave espagnole depuis mars et qui ont été effectués depuis la semaine dernière.

«Toutes les personnes ayant voulu rentrer dans leur pays l'ont fait et il n'y a plus de Marocains bloqués dans notre ville», a-t-elle souligné, rapporte El Faro de Melilla.

La Délégation compte 936 personnes qui se trouvaient à Melilla et qui sont rentrées, par la frontière Beni Ensar, au Maroc entre le rapatriement qui a eu lieu à la mi-mai et qui a concerné 200 personnes, ainsi que les quatre opérations organisées depuis la semaine dernière. Celles-ci ont permis le départ de 736 personnes, dont 645 femmes, précise-t-on.

«Une bonne partie des personnes qui sont parties étaient des enfants, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées», a rappelé Sabrina Moh.

La déléguée du gouvernement s’est aussi félicitée de l'organisation conjointe et coordonnée entre les gouvernements espagnol et marocain de ces derniers départs. «Je tiens à remercier la collaboration que les autorités du Royaume du Maroc ont accordée pour que ces voyages se déroulent de la meilleure façon possible et sans aucun type d'incident», a-t-elle ajouté.

El Faro de Melilla note ainsi le départ de toutes les personnes hébergée au cimetière musulman de la ville et de 112 personnes que la ville accueillait à la Plaza de Toros.