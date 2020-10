L'ambassadrice du Maroc en Bulgarie reçoit un prix pour ses initiatives culturelles

L’ambassadrice du Maroc en Bulgarie, Zakia EL Miaoui, a reçu le prix «Mission Patron/mécène», en reconnaissance de son soutien aux talents et ses initiatives culturelles en Bulgarie et de son partenariat actif avec la Fondation bulgare «L’Europe et le Monde».

Elle est la première diplomate à recevoir ce prix lors d’un évènement organisé à l’occasion de la commémoration du 5ème anniversaire du site d'information de ladite Fondation.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de la plaque honorifique à Mme El Midaoui, pour la coopération fructueuse avec la Fondation, notamment l'organisation de deux soirées de la poésie marocaine, respectivement à la résidence du Maroc et au siège de l’Union des journalistes bulgares à Sofia, indique mercredi un communiqué de l’ambassade du royaume.

Le communiqué indique que la diplomate marocaine soutient non seulement les initiatives bulgares et internationales dans le domaine de la culture et de l'art, mais met aussi à profit les différentes manifestations culturelles afin de promouvoir la destination Maroc, dans tous ses aspects, y compris culturel.

Durant la cérémonie, l’ambassadrice a fait don à la Fondation d’un tableau de l'artiste-peintre marocaine Amal El Yahyaoui, membre du Conseil des Marocaines du monde, qui avait participé au premier Salon culturel diplomatique, organisé par l’ambassade du Maroc à Sofia en janvier 2019.