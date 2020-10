Sahara : L’armée algérienne en remet une couche

La revue de l’armée algérienne consacre à nouveau son dossier de couverture à la question au Sahara occidental. Toutes les circonstances sont bonnes pour le support du général Said Chengriha pour promouvoir les thèses du Polisario, les mettant sur le même pied d'égalité que les revendications du peuple palestinien.

Pour mémoire, dans son numéro de septembre, El Djeich a commémoré à sa manière la conclusion du cessez-le-feu de 1991 entre le Maroc et le Front par un dossier ayant pour titre : «Le Sahara occidental n’est pas une terre marocaine».

Poursuivant sur la même ligne, El Djeich a choisi de célébrer dans son édition d’octobre la Journée mondiale de la Paix du 21 septembre, décrétée par les Nations unies, en réservant un dossier de onze pages, au ton très critique vis-à-vis de la présence marocaine sur le terrtoire, intitulé : «Liberté au peuple sahraoui». Outre les traditionnels sujets des droits de l’Homme et des ressources naturelles, le média a accordé une longue interview au représentant du Polisario à Alger, Abdelkader Omar Taleb.

Ces deux couvertures, de septembre et d’octobre, interviennent alors que des informations prédisent un éventuel «rapprochement» entre le Maroc et l’Algérie dicté par les Etats-Unis. Washington a grandement besoin des deux frères-ennemis pour sécuriser les frontières poreuses du Sahel. Le ministre américain de la Défense, Mark Esper, s’est rendu la semaine dernière à Alger et Rabat.