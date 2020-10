Union européenne : Le Maroc maintenu sur la liste grise des paradis fiscaux

L’Union européenne a maintenu le Maroc dans sa liste grise des paradis fiscaux, mise à jour le 6 octobre. Le cas du royaume pourrait ne pas être analysé de nouveau «avant février 2021», sur la base «des différentes décisions de la Commission européenne» en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

En effet, pour une sortie définitive du Maroc de la liste grise de l’UE, le royaume doit modifier le régime fiscal de Casablanca Finance City. Un projet de loi à cet effet a été adopté à la première Chambre du Parlement, son adoption définitive pouvant permettre cette sortie.

Quant à la liste noire de l’UE, elle inclut toujours 12 territoires, dont Anguilla et la Barbade, les îles Fidji, Guam, les Palaos, Panama, le Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines et le Vanuatu.

Cette classification européenne a pour objectif de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale des multinationales et des fortunes. Elle a été créée en décembre 2017, après plusieurs révélations comme Panama Papers et LuxLeaks. Les pays considérés comme les plus fraudeurs ou constituant des paradis fiscaux peuvent s’exposer à un gel des fonds de l’UE qu’ils peuvent percevoir, dans le cadre de la coopération européenne.