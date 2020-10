Casablanca : Les pensionnaires de l’orphelinat de Sidi Bernoussi en sit-in

Les portes de l’Association de bienfaisance de Sidi Bernoussi à Casablanca ont été investies, lundi, par les bénéficiaires de la structure, qui prend en charge orphelins, mineurs en situation d’abandon et adultes dans un centre de l’enfance dans la préfecture. Plus d’une centaine d'entre eux ont réclamé une «insertion sociale et professionnelle», ainsi que l’accès à un logement social décent.

Selon des informations de Telquel.ma, ces revendications font suite à des promesses, qui ont été formulées par l’administration de l’orphelinat ainsi que les autorités locales, «il y a plus de huit mois». Mais depuis le temps, les choses n’ont pas semblé changer, ce qui a donné lieu à des négociations entre pensionnaires et autorités locales, sans résultats probants.

«Le gouverneur de la préfecture de Sidi Bernoussi nous avait promis un logement social avec des facilités de paiement, et ce en concertation avec l’administration de l’orphelinat. Ces derniers jours, nous avons constaté un rétropédalage incompréhensible de la part des autorités», a déclaré un jeune pensionnaire à la même source.

Cette mobilisation n’est en effet pas la première du genre. En septembre 2019, l’orphelinat a été au bout de la faillite. Contactés par Yabiladi dans le temps, des bénéficiaires adultes ont expliqué cette crise par plusieurs défauts de gestion. «Le premier coup porté au centre a été le retrait des employés qui avaient été mis à sa disposition, par la préfecture d’arrondissements».

Depuis, «le local a compté majoritairement sur la partie du personnel payé par l’Entraide nationale, jusqu’à ce que cette dernière supprime aussi l’enveloppe allouée à cet effet». Par conséquent, «l’association gestionnaire a dû payer les salaires elle-même, ce qui l’a endettée considérablement».

L’année dernière déjà, «beaucoup parmi les pensionnaires ont eu besoin de travailler, d’avoir un logement, ou continuer leurs études ailleurs», surtout qu’«ils sont nombreux à avoir obtenu des diplômes». Faute d’intervention efficace de la préfecture, le directeur avait décidé de se retirer, après avoir écrit «maintes fois au ministère de tutelle».

Un an plus tard, la crise semble s’enliser, particulièrement dans un contexte marqué par la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie du nouveau coronavirus. Pour l’heure, la préfecture n’a pas réagi officiellement à la situation.