Eurovision Junior 2020 : L'Espagne représentée par une chanson écrite par une Marocaine

La chanson «Palante», composée par la marocaine Hajar Sbihi alias Asha, représentera l’Espagne à la prochaine édition du concours Eurovision de la chanson junior 2020, a annoncé la société de la télévision publique espagnole (RTVE).

Interprétée par Solea Fernandez, cette chanson est composée également par César G. Ross, et Bruno Valverde.

Hajar Sbihi, 23 ans, est une chanteuse et compositrice marocaine établie depuis quelques années en Espagne.

Née et ayant grandi au Maroc, Hajar a été sélectionnée à l’âge de 12 ans pour participer à l’interprétation de la chanson «Bokra» (demain), un appel à la promotion de la liberté, la paix, la tolérance, l’espoir, la fraternité et l’amour. Cette chanson a été réalisée sous les auspices de Quincy Jones en tant que producteur, en collaboration avec Red One.

Après des études supérieures en Espagne, Hajar a décidé de s’installer dans le pays ibérique pour se consacrer à la musique. Elle a sorti son premier single en juin dernier qui a atteint plus d’un million de vus sur YouTube en un mois.

Hajar a aussi composé des chansons qui font l’actualité en Espagne.

Le 18ème concours Eurovision de la chanson junior 2020 se déroulera en Pologne, à Varsovie, le 29 novembre 2021. A cause de la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prises, l’Eurovision Junior se tiendra dans un studio de télévision, pour la première fois dans l’histoire du Concours.