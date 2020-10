Rihanna présente ses excuses après l'usage d'un hadith dans un défilé de lingerie

Accusées de blasphème, depuis vendredi, pour avoir utilisé un hadith musulman dans une campagne de promotion pour sa marque de mode Fenty, la star américaine de R&B Rihanna a présenté, mardi, ses excuses, dans une story Instagram.

«J'aimerais remercier la communauté musulmane d'avoir signalé une énorme erreur qui était involontairement offensante dans notre défilé Savage x Fenty. Je voudrais surtout vous présenter mes excuses pour cette erreur honnête mais non moins irréfléchie», a-t-elle écrit.

Nous comprenons que nous avons blessé beaucoup de nos frères et sœurs musulmans, et je suis incroyablement démoralisée par tout ça ! Je n’aime pas jouer avec le manque de respect envers Dieu ou aucune autre religion.» Rihanna

Lors du défilé de sa marque de lingerie Savage X Fenty vendredi, les mannequins portant sa dernière collection ont posé aux rythmes d’une chanson intitulée «Doom». La chanson controversée, créée par la productrice française installée à Londres, Coucou Chloé, comprend des couplets d’un hadith du Prophète Mohammed.

Ainsi, après les excuses de Coucou Chloé qui a déclaré que sa chanson a été créée à partir d’échantillons de morceaux de Bail Funk et qu’elle ne «savait pas» que ces échantillons utilisaient du texte d’un hadith islamique, Rihanna a reconnu pour sa part que l’usage de ce morceau «était complètement irresponsable». «A l’avenir, nous ferons en sorte qu’une chose pareille n’arrive plus. Merci pour votre pardon et votre compréhension», conclut-elle.

A rappeler que le défilé en question a créé une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, la chanteuse américaine ayant été critiquée pour son choix, jugé offensant par certains internautes musulmans.