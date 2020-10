L’ONU choisit le Maroc pour accueillir son bureau de lutte contre le terrorisme en Afrique

Nouvelle reconnaissance de l’expertise du Maroc contre le terrorisme. Les Nations unies ont décidé d’établir à Rabat un Bureau du Programme pour la lutte contre le Terrorisme et la Formation en Afrique. La cérémonie de signature de l’accord siège, qui s’est déroulée mardi 6 octobre par visioconférence, a été présidée par le ministre des Affaires étrangères marocain et le secrétaire général adjoint de l’ONU à la lutte contre le terrorisme, le Russe Vladimir Voronkov.

Le bureau, premier de son genre en Afrique, offrira des formations sur la lutte antiterroriste, le maintien de l’ordre, la gestion de la sécurité aux frontières, la prévention de la présence de radicaux, et les droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme, a précisé le responsable onusien dans une allocution.

La structure sera également chargé de la coordination des activités antiterroristes dans cette région, a noté Voronkov, faisant remarquer l’importance géographique de l’Afrique sub-saharienne, qui constitue aussi une «source de préoccupation en raison de la propagation très rapide du terrorisme. Pour couper court à cette évolution, nous devons faire un effort supplémentaire pour être plus efficaces, mieux coordonnés et plus axés sur les résultats», rapporte la MAP.

Pour sa part, Nasser Bourita s’est félicité de la reconnaissance aux niveaux régional et international de l’approche adoptée par le Maroc pour faire face au terrorisme. Cette signature de l’accord siège intervient quatre jours après la visite du ministre de Défense des Etats-Unis, Mark Esper, à Rabat.

Le Maroc copréside, par ailleurs, avec le Canada, le Forum Mondial de Lutte contre le Terrorisme (GCTF) pour 2020-2022. Il a été réélu à ce poste, en mars 2019 à Malaga, pour un 3e mandat consécutif.