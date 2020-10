Espagne : Vox refuse de cautionner une proposition parlementaire en faveur du Polisario

Le groupe Vox au Parlement de la région autonome de Castille-et-Léon crée la surprise. Les députés de la formation d’extrême droite n’ont pas apposé leurs signatures à une proposition réclamant au gouvernement autonome d’appuyer l’élargissement du mandat de la MINURSO à la surveillance des droits de l’Homme au Sahara, rapporte des médias ibériques.

La requête, qui n’aura pas force de loi, sera examinée demain par l’assemblée parlementaire et compte sur l’adhésion des députés du PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos et de l’Union du peuple de Léone et Avila, un petit parti local.

L’initiative prévoit de solliciter du gouvernement central de coalition de gauche que préside Pedro Sanchez d’accorder un «statut diplomatique» aux délégations du Polisario en Espagne en sa qualité «d’unique représentant légitime du peuple sahraoui».

La proposition recommande, par ailleurs, que la question des droits de l’Homme au Sahara occidental soit inscrite à l’ordre du jour de «la prochaine visite institutionnelle espagnole au Maroc». La région autonome de Castilla-et-Léon est dirigée par une coalition de droite composée du Parti populaire et de Ciudadanos.

Ce refus de Vox de cautionner un texte favorable aux thèses du Polisario a été précédé par le retrait du «groupe paix et liberté au Sahara», en mai dernier, par les amis de Santiago Abascal au parlement régional des Iles Baléares.