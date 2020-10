Elections 2021 : Pas de compromis entre le PJD et les autres partis sur le coefficient électoral

Le ministre de l’Intérieur a réuni, hier au siège de son département, les partis représentés à la Chambre des représentants. La rencontre a été consacrée à la préparation des prochaines élections. Après quelques heures de débat, la réunion s’est soldée sur un échec. Les discussions buttent toujours sur l’épineuse question du calcul du coefficient électoral.

Le PJD campe sur ses positions, refusant de céder aux appels de partis de la majorité gouvernementale et de l’opposition (l’Istiqlal en l’occurrence) de prendre comme base de calcul le nombre d'électeurs inscrits dans une circonscription et non le nombre de suffrages exprimés, apprend-t-on d’une source ayant pris part à la rencontre.

Le PJD était représenté par son secrétaire général adjoint, Slimane El Amrani et Abdellah Bouanou, maire de Meknès et président de la Commission des Finances à la Chambre des représentants.

Faute d’accord sur le calcul du coefficient électoral, les yeux devraient se tourner vers Saad-Eddine El Othmani. En sa qualité de chef du gouvernement il a le pouvoir de refuser ou d’approuver les amendements portant sur les lois électorales.

Cet épisode de tension entre le PJD et les autres formations politiques n’est pas sans rappeler les négociations ayant précédé l’adoption de la loi-cadre sur l’enseignement. Les islamistes ont fini par voter en faveur du texte même s’ils avaient mené campagne contre son adoption.