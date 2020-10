Ceuta : Refusant le rapatriement, des Marocains manifestent contre la fermeture du centre de Tarajal

Les Marocains ayant refusé de s’inscrire sur la liste de la Délégation gouvernementale à Ceuta pour un rapatriement vers le Maroc, ont organisé, lundi, une manifestation à l’intérieur du centre d’hébergement de Tarajal, en réaction aux informations relatives à une éventuelle fermeture de cette installation avec l’accélération de départ des Marocains vers le royaume.

Ainsi, selon El Faro de Ceuta, bien que cette décision n'ait pas été prise officiellement puisque la Délégation doit la communiquer une fois qu'elle abordera cette question avec le ministère de l'Intérieur, le groupe composé de Marocains a exprimé son refus d’être remis par les autorités espagnoles au Maroc. Et de rappeler qu’une procédure d’expulsion vers le Maroc a été ouverte à leur égard, bien que ce retour ne puisse pas être exécuté en raison de la fermeture de la frontière entre Ceuta et le royaume.

«Une fois les trois rapatriements officiels terminés, ce groupe de personnes reste dans l'incertitude puisqu'elles refusent de partir et le Maroc, pour le moment, ne les accepte pas non plus», ajoute-t-on, rappelant que l’enclave espagnole «ne veut plus garder une installation qui coûte de l'argent aux caisses publiques».