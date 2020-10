Journée mondiale du diabète : Rabat accueille une campagne de test HbA1c dès le 12 octobre

L’association «Diabète, prévention et prise en charge» organise, à partir du 12 octobre à Rabat, une campagne de test HbA1c (hémoglobine glyquée) au profit de ses membres, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre de chaque année.

Selon les organisateurs, cette campagne se déroulera dans un laboratoire d’analyse médicale de la capitale sur une durée de 15 jours et bénéficiera à 250 personnes.

Compte tenu de la situation exceptionnelle liée à la propagation de la Covid-19, les mesures sanitaires mises en place par les autorités gouvernementales seront dûment respectées, ajoute-t-on.

L'association «Diabète, prévention et prise en charge» a fait, depuis sa création, de l'éducation sanitaire et de la sensibilisation aux risques du diabète son cheval de bataille, multipliant à cette fin les campagnes de prévention destinées à ses membres, rappelle-t-on.

Le diabète fait partie des maladies chroniques qui nécessitent à la fois la prise de médicaments, l'exercice d'une activité physique régulière, l'adoption d'un système alimentaire équilibré et la réalisation d'analyses et d'examens médicaux d'une façon régulière et assidue.