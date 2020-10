Covid-19, tourisme et croissance économique au Maroc vu par le Fonds monétaire arabe

Le Maroc est l’un des onze pays arabes les plus impactés par la crise touchant le secteur du tourisme à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, a estimé lundi le Fonds monétaire arabe (AMF). Dans un nouveau rapport sur l’«Impact du secteur du tourisme dans la croissance économique des pays arabe», l’AMF indique qu’il s’agit, outre le Maroc, de l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Tunisie, l'Algérie, les Comores, la Palestine, le Liban et la Mauritanie.

«En ce qui concerne la contribution du secteur du tourisme au PIB au niveau des pays arabes, elle a atteint environ 4,11% en 2019, et l'importance relative du secteur a augmenté, contribuant à plus de 10% au PIB dans un certain nombre de pays arabes considérés comme des destinations touristiques.»

L’occasion de rappeler qu’au Maroc, l'impact concerne aussi bien les emplois directs qu’indirect : «Au Maroc, chaque opportunité d'emploi directe dans le secteur du tourisme correspond à 5,1 opportunités d'emploi indirectes.»

Le rapport reconnaît que les gouvernements arabes soutiennent la reprise du secteur. «Un ensemble de mesures ont été prises pour augmenter le taux de participation des touristes locaux aux nuitées et présenter des offres et produits touristiques adaptés aux coutumes, aux traditions, aux différents groupes de la société et aux modes de consommation», explique-t-on.