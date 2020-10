Football : Oussama Tannane revient sur sa convocation par le Maroc

L’international marocain Oussama Tannane a réagi, ce mardi, à la convocation par l’entraineur des Lions de l’Atals Vahid Halilhodžić aux matchs amicaux de ce mois. «C'est très spécial», a-t-il déclaré au média néerlandais Gelderlander. «J'ai maintenant imposé ma place avec mon jeu à Vitesse Arnhem (…) Ceci est la récompense. C'est vraiment génial», a-t-il ajouté.

Gelderlander rappelle que la convocation de Vahid Halilhodžić intervient après des années difficiles, citant «les blessures, l'accusation de surpoids et une série d'incidents et de provocations à Heerenveen, Heracles, le club français de Saint-Étienne et le FC Utrecht». Des incidents ayant donné à Tannane l'«image d'enfant terrible».

Tannane, né dans la ville de Tétouan au nord du Maroc, compte neuf matches internationaux. Il a un souhait non exaucé : participer à la Coupe du monde avec le royaume. «J'ai raté les grands tournois avec le Maroc pour différentes raisons (…) Le fait que je n'ai pas encore joué dans une compétition majeure me semble une tache sur ma carrière», a confié le footballeur, déterminé à réaliser son rêve.

Il estime que le royaume opte désormais pour un changement de cap. «Un rajeunissement est mis en œuvre. Il est temps pour une autre génération. Hakim Ziyech est bien sûr la pièce maîtresse de l'équipe nationale. A moi d'acquérir une place dans ce nouveau groupe. Je peux jouer avec Ziyech, je l'ai déjà fait à Heerenveen», rappelle-t-il.

Pour lui, «le Maroc joue un rôle de premier plan en Afrique». «Une Coupe du monde est un rêve réaliste, je dois juste m'assurer de rester avec le groupe. Je veux entendre l'hymne national le plus de fois possible», conclut-il.