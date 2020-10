Maroc : 1 423 nouveaux cas de coronavirus, le nombre de cas critiques atteint 457

Jusqu’à 17h ce lundi, 1 423 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 134 695 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. Ainsi, le nombre d’infections cumulées pour 100 000 habitants atteint 371, indique la Direction de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, dans le bilan quotidien du ministère de la Santé. Le taux d’infection de ces dernières 24 heures est de 3,9 pour 100 000 habitants au niveau national.

Le Maroc a enregistré 2 300 nouvelles guérisons, portant à 113 336 le nombre total, avec un taux de rémission à 84,1%.

En revanche, le nombre de morts en 24 heures est de 39, portant le total de décès à 2 369 et le taux de létalité à 1,8%. 17 de ces décès ont été enregistrés dans la région de Casablanca-Settat, 4 à Marrakech-Safi, 4 à Rabat-Salé-Kénitra, 3 dans l’Oriental, 3 à Fès-Meknès, 3 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 3 à Souss-Massa, 1 à Beni Mellal-Khénifra et 1 à Drâa-Tafilalet.

Le Maroc compte désormais 18 990 cas actifs sous traitement (52,3 pour 100 000 habitants). Le nombre de patients en état critique grimpe à 457, dont 45 sous intubation.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Casablanca-Settat vient en premier, avec 674 cas : 410 à Casablanca, 80 à El Jadida, 75 à Settat, 46 à Berrechid, 21 à Nouaceur, 20 à Mohammedia, 16 à Médiouna, 4 à Sidi Bennour et 2 à Benslimane. Vient ensuite Rabat-Salé-Kénitra, avec 189 cas : 43 à Sidi Slimane, 37 à Salé, 35 à Kénitra, 28 à Rabat, 20 à Khémisset, 17 à Sidi Kacem et 9 à Skhirat-Témara.

Marrakech-Safi a enregistré quant à elle 174 nouveau cas : 66 à Marrakech, 59 à Kelâa des Sraghna, 22 à Essaouira, 13 à Rehamna, 12 à Youssoufia, et 2 à Safi. L’Oriental suit avec 97 cas : 59 à Oujda-Angad, 12 à Taourirt, 8 à Jerada, 7 à Berkane, 7 à Nador, 3 à Guercif et 1 à Driouch.

A Beni Mellal-Khénifra, 91 cas ont été confirmés : 28 à Azilal, 21 à Khénifra, 20 à Béni Mellal, 14 à Fqih Ben Salah et 8 à Khouribga. Fès-Meknès en a compté 87 : 41 à Ifrane, 15 à Meknès, 14 à Fès, 10 à Taza, 6 à Sefrou et 1 à Moulay Yacoub. La région de Drâa-Tafilalet a identifié 46 nouvelles infections : 21 à Midelt, 17 à Tinghir et 8 à Errachidia.

Tanger-Tétouan-Al Hoceïma suit avec 27 infections en 24 heures : 10 à Larache, 8 à Tanger-Assilah, 7 à Tétouan, 1 à M’diq-Fnideq et 1 à Ouezzane. Souss-Massa compte pour sa part 19 cas : 18 à Agadir Ida Ou Tanane et 1 à Inezgane Aït Melloul.

Dakhla-Oued Ed Dahab a confirmé 19 nouveaux cas : 17 Oued Ed Dahab et 2 à Aousserd. Ainsi, Laâyoune-Es Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun auront été les deux régions à ne compter ni de nouveaux décès, ni de nouvelles infections, ces dernières 24 heures.