Italie : Décès de l’ex-mannequin marocaine Najat Karim à l’âge de 35 ans

L’ex-mannequin maroco-italienne, Najat Karim, est décédée dimanche à l’âge de 35 ans, des suites d’une longue maladie. Cette star de la mode s’est fait connaître à travers le monde, avec sa précédente participation à Miss Monde Italie en 2009, où elle a été finaliste en représentant la région de Lombardie. Son époux, Andrea Tironi, lui a rendu un dernier hommage sur les réseaux sociaux, où il a salué son courage et sa détermination, après une longue lutte contre une tumeur cérébrale.

«Elle s’est battue jusqu’au bout, de toutes ses forces», a-t-il rappelé, repris par Il Resto Del Carlino. Dans son hommage, il a décrit également «une femme unique, radieuse, déterminée et intelligente», une «mère merveilleuse et douce», qui a laissé derrière elle Adam, un petit garçon de 7 ans. «Je voulais remercier en mon nom et en le sien tous ceux qui étaient proches de nous et qui ont contribué par un don pour l’aider, lui redonner espoir (…) Sans ces traitements, je l’aurais sûrement perdue il y a longtemps», a ajouté Andrea Tironi.

Dans le même sens, l’époux a remercié l’ensemble des habitants de Civitanova, qui ont porté leur aide à la jeune maman. A la fin du mois de mai dernier, les commerces de la ville ont en effet mis en place des cagnottes pour collecter les fonds nécessaires au traitement de la femme, qui a dû subir des soins médicaux lourds. L’état de santé de Najat Karim avait déjà nécessité deux interventions chirurgicales et des séances de chimiothérapie. Pour faire face aux dépenses médicales que sa famille ne pouvait plus couvrir entièrement, commerçants mais aussi restaurateurs ont proposé cette levée de fonds.

Une campagne de crowdfunding a également été lancée par l’association Progetto Gaia, qui avait organisé une collecte pour permettre à la défunte de suivre son traitement à l’Institut d’immunothérapie oncologique de Cologne (Allemagne), où certains types de cancer sont traités à l’aide de cellules souches avec une thérapie de pointe. «Vous êtes doté d’une force extraordinaire», a alors déclaré le président de l’association, Filippo Marilungo, en exprimant sa reconnaissance aux donneurs. Peu avant son décès, Najat Karim a également envoyé un message de remerciements, via la page de l’ONG.

Pour sa part, Andreat Tironi a que «par respect pour Najat et ses proches, les funérailles auront lieu conformément aux préceptes musulmans» à Aoste.