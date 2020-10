Tanger : Opération antiterroriste dans le quartier Aouama

Les forces spéciales du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) ont procédé, aux premières heures de ce lundi, au démantèlement d’une cellule terroriste dans le quartier Aouama à Tanger. Les forces spéciales ont d’ores et déjà procédé à l’arrestation de quatre individus.

Les premières informations fournies par le BCIJ, dans un communiqué, montrent qu’il s’agit en effet d’un réseau terroriste affilié à Daech et opérant à Tanger, composé des quatre interpellés qui sont âgés de 23 à 26 ans. Parmi les interpellés figure le principal suspect ainsi que trois membres de cette cellule.

La même source a indiqué que plusieurs opérations simultanées d’intervention et d’assaut ont été menées dans quatre secteurs du quartier en question, dans le cadre des efforts du BCIJ dans la lutte antiterroriste.

La même source a ajouté que les perquisitions menées par des membres du BCIJ et la police scientifique sur les lieux ont abouti à la saisie de plusieurs armes blanches de différentes tailles, d’équipements électroniques et de supports qui seront soumis à l’expertise technique nécessaire par le laboratoire d’analyse numérique. L’une des vidéos faisant partie des contenus trouvés en possession des groupe documente par ailleurs l’allégeance du chef de la cellule à Daech.

Selon les informations préliminaires des investigations, les membres de cette cellule, qui n’ont pas pu rejoindre les jihadistes de Daech au Sahel, ont d’ailleurs décidé de s’engager dans des projets terroristes hautement dangereux, visant la sécurité territoriales du Maroc. Pour ce faire, ils auraient prévu d’adopte des méthodes terroristes inspirées des opérations menées par le groupe, en Syrie et en Irak. Pour l’heure, tous ont été gardés à vue pour les suites de l’enquête.

Cette opération intervient moins d’un mois après des interventions similaires, organisées simultanément dans les villes de Tanger, Tiflet, Témara et Skhirat, ayant abouti à l’arrestation de cinq terroristes âgés entre 29 et 43 ans. Les prévenus comptaient également viser des sites sensibles du pays et étaient à leurs derniers préparatifs.