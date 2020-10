Maroc : L’association Jood reçoit 80 tonnes de dons en denrées alimentaires

Ces denrées alimentaires sont composées de sucre, lentilles, pois chiches, farine, couscous, miel, tomate concentrée, café, thé, huile et lait en poudre, a indiqué l’ONG sur sa page Facebook. / DR

L’association Jood a annoncé, vendredi, avoir reçu 80 tonnes de denrées alimentaires, destinées aux plus vulnérables. «Son Altesse Royale Cheikha Fatma Bent Ambarak, mère du prince héritier des Emirats Arabes Unis nous a fait don de 80 tonnes de denrées alimentaires, composées de sucre, lentilles, pois chiches, farine, couscous, miel, tomate concentrée, café, thé, huile et lait en poudre», a indiqué l’ONG sur sa page Facebook.

Et de préciser que ces dons seront divisés en milliers de packs que ses volontaires remettront à des familles qui se sont retrouvés sans ressources dans la région du Grand Casablanca pendant la crise sanitaire.

Jood a ainsi remercié Cheikha Fatma Bent Ambarak, le cabinet du prince héritier des Emirats arabes unis pour ce don ainsi que les autorités marocaines ayant coordonné l’opération. «Nous saluons bien fort nos soldats Jodeurs casaouis pour leurs dévouements et efficacités mais surtout le cœur qu'ils y ont mis et qu'ils y mettront pour bien assurer cette belle action», conclut l’association.

Jood organise des campagnes de distribution alimentaire et de biens de première nécessité auprès de personnes vulnérables et les sans-abris, notamment grâce aux dons d’entreprises et de particuliers. Ses opérations ont été intensifiées durant la période du confinement sanitaire, en fournissant notamment des repas au corps médical mobilisé dans la lutte contre la Covid-19.