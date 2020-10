Avec la loi sur le séparatisme, il y a 3 ans l’imam Chalghoumi aurait été recalé

La moue contrariée de l’imam franco-tunisien Hassan Chalghoumi résume bien la séquence collector sur le plateau de LCI. La vidéo partagée sur Twitter par l’élu Français d’origine marocaine, Driss Ettazaoui, met en scène une critique pleine d’ironie à la fois contre le projet de loi sur le séparatisme musulmans en France et la sur-médiatisation de l’imam de Drancy pourtant massivement décrié par ses coreligionnaires.

Loi de séparation : À t-on jamais demandé à un Prêtre, un Curé ou un Rabbin de se faire labellisée ? Pourquoi le demander aux Imams sinon contribuer à la stigmatisation..? pic.twitter.com/yIeARQ6ToK — ETTAZAOUI (@Ettazaoui27) October 3, 2020

«Prenez notre confrère l’imam Chalghoumi qui est à nos côtés. Il y a encore 3 ans il n’aurait pas répondu aux critères (du projet de loi sur le séparatisme, ndlr)», a pointé le maire-adjoint de la ville d’Evreux. Une mise à l’index qu’il va tout de suite tempérer par une pirouette ironique que l’imam ne digère pas non plus. «Je salue les efforts qui sont les vôtres puisque votre parler est beaucoup plus fluide maintenant et beaucoup plus compréhensible», a-t-il félicité l’imam qui a eu en janvier 2015 une pensée pour Charles ainsi que toute sa famille.

«Je ne peux pas vous dire plus», avait conclu à l’époque Hassan Chalghoumi. Mais Driss Ettazaoui quant à lui continuera son festival d’ironie en concluant : «Imaginons il y a 3 ans, on aurait perdu une valeur sure républicaine.»

En effet, il y a 3 ans il faisait plutôt la joie des bêtisiers.