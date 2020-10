Après le foyer d’infection détecté en août, le Sofitel d’Essaouira déclaré «Covid-19 Free»

Touché par le nouveau coronavirus en août, le Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa a annoncé ce vendredi qu’il est «prêt à accueillir de nouveau ses clients». «Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir de nouveau en tout sécurité dès le 1er octobre», indique l’établissement dans un communiqué de presse.

«En vue d’assurer les meilleures conditions de sécurité sanitaire et de propreté pour l’accueil des clients et des collaborateurs, l’hôtel a déployé le programme ALLSAFE», rappelle-t-on à propos de ce «label de propreté et de prévention développé par Accor et conçu en collaboration avec Bureau Veritas».

Ainsi, «de nouvelles normes de nettoyage et les protocoles opérationnels les plus rigoureux du monde de l'hospitalité ont été ainsi intégrés», précise le communiqué. De plus, «ALLSAFE s’appuie aussi sur le savoir-faire du groupe AXA» qui «fourni également aux clients de l’hôtel un support médical gratuit, incluant des consultations avec des professionnels médicaux par téléphone ou à l’endroit où ils séjournent».

Et le communiqué d’informer aussi que l’accès aux univers du centre, piscine, Hammam, et salle de fitness Sofitel Fitness sera également ouvert.

En août, les autorités sanitaires avaient détecté au moins 27 cas du nouveau coronavirus, au sein de l’hôtel. Quatre ont été identifiés au cours d’un premier dépistage et autant l’ont été lors d’un second test. De plus, 19 autres infections ont été confirmées par la suite.

Sur recommandation du comité de veille provincial, la direction de l’établissement avait procédé à la fermeture des espaces loisir, samedi 22 août, dès réception des informations et à l’arrêt temporaire des ventes de l'hôtel.