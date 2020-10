Les déterminants de la fracture numérique au Maroc [sondage]

Cette semaine, le Baromètre arabe a publié une étude sur la fracture numérique et la disparité d'accès aux technologies dans 12 pays arabes, soulignant que les inégalités dans cette région restent «persistantes». Le réseau de recherche indépendant et non partisan qui mène des sondages d'opinion au Moyen-Orient et en Afrique du Nord depuis 2006, a indiqué que les taux d'utilisation d'Internet varient considérablement entre les différents groupes de population.

Les femmes, les personnes âgées, les personnes les moins scolarisées et ceux disposant de faibles revenus , sont les moins susceptibles d'utiliser Internet que les hommes, les jeunes, les plus instruits et les plus riches.

Le rapport souligne que les disparités des taux d'utilisation d'Internet selon les groupes de population ou selon les divisions socio-économiques, pourraient en fait aggraver les inégalités et contribuer à une fracture numérique préoccupante.

La fracture numérique est définie comme l'écart entre les groupes de la société «en ce qui concerne leur accès aux technologies de l'information et de la communication et leur utilisation d’internet».

Des disparités en fonction des caractéristiques socio-démographiques

L'étude a indiqué que le Maroc se classe neuvième dans le monde arabe en terme d'utilisation d'Internet. Et d’expliquer que le nombre de Marocains utilisant Internet représente 67%. A titre de comparaison, ce taux s’élève à 97% au Koweït, qui occupe le premier rang, et à 53% au Yémen classé au dernier rang.

«En revanche, de 2014 à 2018, le taux de pénétration d’Internet mobile a augmenté au Maroc et en Tunisie de 15 et 18% respectivement», précise le rapport.

Celui-ci note que «les groupes plus âgés dans les différents pays étudiés sont moins susceptibles d'utiliser Internet». Ainsi, le pourcentage de séniors (60 ans et plus) qui utilisent Internet est de 16%, contre 93% des jeunes de 18 et 29 ans.

En ce qui concerne l'état de la fracture numérique sur la base du genre, le rapport souligne que les femmes sont confrontées à «des obstacles majeurs à une pleine participation dans le domaine numérique». «Ces obstacles ne sont pas très différents des obstacles dans d'autres domaines. Les valeurs sociales, les rôles de genre, les préjugés sexistes et les stéréotypes découragent souvent les femmes - ou les empêchent - d'utiliser Internet, d'acquérir des connaissances numériques et de participer à l'économie et à la société numériques», déplore-t-on.

Ainsi, si 79% des hommes utilisant Internet, seulement 56% des femmes marocaines en ont accès. Le rapport souligne à cet égard que seules les femmes au Liban et au Koweït ont un taux similaire à celui des hommes en matière d’accès à ce réseau mondial.

En plus de l'âge et du sexe, le niveau de scolarité et le niveau de revenu sont également des facteurs importants. De ce fait, la disparité persiste entre l’urbain et le rural en matière d’accès à Internet au Maroc, souligne l’étude, notant que 55% des habitants du monde rural ont en accès, contre 76% de ceux habitants dans les villes.

Cette étude est basée sur la 5ème vague de sondages du Baromètre arabe, réalisés entre 2018 et 2019.