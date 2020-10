Botola : Neuf cas de nouveau coronavirus au sein du Hassania Agadir

L’équipe du Hassania d’Agadir a annoncé que cinq de ses joueurs professionnels ont été infectés au nouveau coronavirus, en plus d’un physiothérapeute, d’une infirmière, d’un bagagiste et d’un entraîneur des gardiens de but.

Sur son compte Facebook, l’équipe a déclaré que les membres du club qui avaient voyagé, mardi dernier, pour affronter le Difaa d’El Jadida lors de la 27e journée de la Botola, avaient alors subi un test de dépistage, confirmant les neuf infections.

La direction de l’équipe a ajouté que toutes les mesures ont été prises conformément au protocole sanitaire en vigueur, y compris le traitement et l'isolement, dans le cadre de la prise en charge des malades.

Dans le cadre de la Botola, le Hassania d’Agadir se classe neuvième avec 34 points. Il devrait affronter dimanche prochain le Wydad Casablanca, classée deuxième au tableau derrière le leader, le Raja.