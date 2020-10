Maroc : Arrestations dans le cadre de deux affaires de détournement de mineurs

Les éléments de la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de M'diq, relevant de la ville de Tétouan, ont interpellé mercredi soir un vagabond pour son implication présumée dans une affaire de détournement d'une mineure.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le mis en cause, âgé de 27 ans, a été appréhendé en flagrant délit de détournement d'une mineure âgée de 6 ans à Hay Salam dans la ville de M'diq, avant qu'il ne soit encerclé par un groupe de citoyens et interpellé par une patrouille de police qui se trouvait près du lieu du crime.

Les recherches effectuées ont permis d'interpeller un autre vagabond âgé de 27 ans qui accompagnait le suspect après que l'opération de pointage dans la base des données des individus faisant l'objet d'avis de recherche émis par la justice ait révélé qu'il est recherché au niveau national par les services de la police judiciaire de la ville d'Oujda en vue d'exécuter une peine de réclusion prononcée à son encontre. Les deux hommes ont été gardés à vue.

A Zghanghen également, les éléments de la police du Commissariat régional, relevant de la province de Nador, ont interpellé jeudi un individu pour son implication présumée dans une affaire de détournement d'un mineur via les réseaux sociaux, tentative d'attentat à la pudeur et usurpation d'une fonction régie par la loi, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le prévenu, âgé de 32 ans, a été appréhendé suite à une plainte déposée par la mère d'un enfant de 13 ans. Elle accuse le prévenu de s'être fait passer pour un médecin spécialisé en chirurgie plastique pour attirer son fils via les réseaux sociaux aux fins d'attentat à la pudeur, après avoir convaincu l'enfant de sa capacité de lui faire subir une chirurgie reconstructive au niveau du nez, explique la DGSN dans un communiqué.

L'expertise technique et les recherches menées par les services de sécurité ont abouti à l'identification et l'arrestation du suspect, qui s'est révélé qu'il usurpait une fausse fonction, selon la même source. Le mis en cause a été placé en garde à vue.