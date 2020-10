Casablanca : Les écoles rouvriront leurs portes mais le couvre-feu maintenu

Le gouvernement a décidé ce jeudi de prolonger, pour une période supplémentaire, les mesures restrictives adoptées dans la préfecture de Casablanca. Ainsi, le semi-confinement annoncé la première fois le 6 septembre, sera prolongée une deuxième fois pour 14 jours supplémentaires, à compter du lundi 5 octobre.

Un communiqué du gouvernement a expliqué que cette décision s'inscrit dans le cadre des conclusions des processus de suivi et d'évaluation menés par les comités de vigilance et de suivi à la préfecture de Casablanca, et en tenant compte des recommandations du comité scientifique spécialisé sur la nécessité de poursuivre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus.

La même source a ajouté que toutes les mesures déjà décidées seront maintenues (couvre-feu à 22h, fermeture des retaurants à 21h et des commerces à 20h, ...), à l’exception des établissements et centres éducatifs, qui ouvriront leurs portes à partir du lundi 5 octobre. Ainsi, cet enseignement en présentiel concernera tous les niveaux, pour répondre aux volontés des parents et tuteurs ayant exprimé la volonté d’opter pour ce type d’enseignement.

Le gouvernement a appelé les citoyens et citoyennes à continuer de respecter les directives des pouvoirs publics et de continuer à respecter les précautions nécessaires en matière de distanciation physique, les règles d'hygiène et le port obligatoire de masques de protection.