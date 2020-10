Football : Un match Inter Milan-Benevento exceptionnel pour Achraf Hakimi

Le joueur international marocain Achraf Hakimi s'est à nouveau illustré lors du matche avec sa nouvelle équipe, l'Inter Milan contre le club Benevento Calcio à Santa Colomba, dans le cadre de la première semaine reportée de la Ligue italienne de football.

Dès la 28e seconde de la première mi-temps, il était l’auteur d’une passe décisive à son collègue Romelu Lukaku, qui permet à ce dernier de réaliser le but le plus rapide de l'histoire de l'Inter Milan et dans l'histoire de la Ligue italienne.

À la 42e minute, le joueur marocain a réussi à marquer son premier but du match, et le quatrième pour son équipe, après avoir profité d'un ballon dans la surface de réparation de l'équipe adverse. L'équipe milanaise a remporté le match par cinq buts à deux.

Hakimi est devenu le premier joueur de l'Inter Milan auteur de deux coups décisifs dès les deux premiers matches joué avec l'équipe, depuis l'ancien international marocain Houcine Kharja en 2011.

