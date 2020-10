Les joueurs de la Botola, grands absents de la nouvelle liste de Vahid Halilhodžić

Lors d’une conférence de presse tenue en visioconférence ce jeudi, le sélectionneur national Vahid Halilhodžić a annoncé la liste définitive de l’équipe nationale, qui affrontera en amical le Sénégal et la République démocratique du Congo en vue des prochains rendez-vous footballistiques.

Dans l'ensemble, Vahid Halilhodžić s’appuiera exclusivement sur des joueurs professionnels évoluant à l’étranger. En effet, aucun joueur de la Botola pro n’a été convoqué.

Le sélectionneur national a sollicité deux gardiens de but, Yassine Bounou du FC Séville, et Mounir Mohand Mohamedi El Kajoui du club turc Hatayspor.

Ainsi, Noussair Mazraoui de l’Ajax Amsterdam, Issam Chebbak du club turc Yeni Malatyaspor, Hamza Mendyl du Schalke 04 et Nabil Dirat, défenseur du Fenerbahçe SK sont appelés pour défendre le but du Maroc. La liste comprend aussi Sofian Chakla (Villarreal CF), Samy Mmaee (Saint-Trond VV), Romain Ghannem Saïss (Wolverhampton), Zouhair Feddal (Sporting Lisbonne) et Nayef Aguerd (Stade rennais FC).

Hamdallah décline à nouveau l’invitation

Pour le milieu de terrain, Halilhodžić a convoqué Omar El Kaddouri (PAOK Salonique), Driss Seddiki (Willem II), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Nassim Boujellab (Schalke 04), Aymen Berkouk (Eintracht Frankfurt), Hakim Ziyech (Chelsea FC), Selim Amallah (Standard de Liège) et Oussama Tannane (Vitesse Arnhem).

Dans la ligne offensive, le sectionneur national a invité Youssef El-Arabi (Olympiakos), Youssef El-Nesyri (FC Séville), Achraf Bencharki (Zamalek Sporting Club), Achraf Hakimi (Inter Milan), Moha Rharsalla Khadfi (Slovan Bratislava), Mounir El Haddadi (FC Séville) et Zakariya Labyad (Ajax Amsterdam).

Concernant l’absence de l’international marocain Abderrazak Hamdallah, évoluant au poste d’attaquant au club saoudien Al Nasr, Vahid Halilhodžić a expliqué que le joueur a refusé à nouveau de répondre à l’invitation du onze national pour défendre les couleurs du Maroc. L’entraineur des Lions de l’Atlas a assuré avoir personnellement appelé Hamdallah, tout comme son assistant Mustapha Haji avant cela. Et de préciser que l’attaquant d’Al Nasr a justifié ce refus par sa volonté de se concentrer avec son club.

Il est à rappeler que les Lions de l’Atlas affronteront le Sénégal en amical vendredi 9 octobre 2020, alors qu’une deuxième rencontre les opposera à la République démocratique du Congo, mardi 13 octobre 2020. Les deux matches amicaux se dérouleront au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, à partir de 19 heures.