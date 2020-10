Royaume-Uni : Izza Génini à l’honneur au Festival du film de Berwick

La réalisatrice franco-marocaine Izza Génini participe au Festival du film et des arts des médias de Berwick (BFMAF), dont la seizième édition se tient en ligne du 17 septembre au 11 octobre courant, dans le contexte de la pandémie mondiale du nouveau coronavirus.

Cette participation à distance est prévue lors d’un événement en direct, le 6 octobre, selon une annonce des organisateurs et de l’ambassade du Maroc au Royaume-Uni. Au cours de cette rencontre, Izza Génini présentera quatre de courts-métrages, dans le cadre du programme Filmmaker in Focus. Il s’agit de «Vibrations en Haut-Atlas», «Rythmes de Marrakech», «Retour à Ouled Moumen» et «Aïta».

La pionnière du cinéma documentaire échangera autour de son travail, avec l’écrivain et commissaire artistique Omar Berrada, la cinéaste et écrivaine Yasmine Benabdallah ainsi que sa collègue Myriam Mouflih, membre de la programmation du festival.

Izza Génini est née à Casablanca, en 1942, avant de s’installer en France avec ses parents, dans les années 1960. Elle a d’abord fait des études en littérature et les langues étrangères à la Sorbonne et à l’Ecole des études orientales de Paris. Elle s’est tournée ensuite vers septième art et a créé la société Sogeval, en 1973. A travers cette structure, elle a eu un rôle crucial dans la production d’œuvres cinématographiques marocaines et d’autres pays d’Afrique, ainsi que leur distribution et leur visibilité à l’étranger. Elle a produit plusieurs films notables, dont «El Hal» et «Transes».

Ses œuvres ont souvent abordé des thématiques artistiques, culturelles et surtout musicales, à travers une analyse des différentes facettes du patrimoine marocain, de ses influences sociales, religieuses et celles rattachées aux identités multiples du pays. Ses opus sont devenus un véritable travail de témoignage et de mémoire des arts populaires.