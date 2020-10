Subvention du secteur artistique : Des musiciens manifestent devant le département de la Culture

Devant le siège du Département de la Culture à Rabat, un groupe de musiciens de concert et de soirée a protesté, mercredi, contre leur «exclusion» de la liste des entreprises subventionnées, dévoilée lundi.

Selon plusieurs sources médiatiques, ces musiciens ont ainsi dénoncé le fait que «les mêmes noms figurent dans la liste des artistes soutenus», allant jusqu’à douter de «la transparence du comité chargé de la sélection des projets».

La publication, par le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, de la liste des projets artistiques qui recevront la subvention publique a provoqué une polémique au Maroc. Plusieurs stars marocaines se sont exprimées sur le sujet, dénonçant cette subvention et appelant à l’allouer à la construction d’hôpitaux, d’écoles ou au soutien des plus démunis.

Les musiciens venus manifester à Rabat ont, eux, dénoncé la paralysie du secteur artistique à la suite d'un arrêt forcé de sept mois. «Nous sommes venus uniquement parce que nous voulons connaître les critères de soutien. Si nous ne sommes pas considérés comme des artistes, alors nous devons changer de métier», dénonce l’un d’eux.

La polémique a poussé certains artistes dont le nom figure sur la liste à annoncer qu’ils renoncent à cette subvention. Ainsi, après Nouama Lahlou, le chanteur marocain Said Mosker a lui aussi indiqué qu’il souhaite «transféré ce soutien pour aider à mettre en place des installations vitales et nécessaires dans les zones les plus démunies».