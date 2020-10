Boris Johnson voulait étudier la possibilité d'envoyer des demandeurs d'asile au Maroc

Le Premier ministre britannique a demandé aux responsables de son pays d'envisager le renvoi des demandeurs d'asile au Maroc ou dans d’autres pays pour qu'ils soient détenus dans des centres de détention offshore.

Selon des documents consultés par The Guardian, marqués comme «officiels et sensibles» et produits plus tôt ce mois, le Foreign Office (FCO) a été invité par les autorités britanniques à «offrir des conseils sur les options possibles pour négocier une installation de traitement des demandes d'asile offshore similaire au modèle australien en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Nauru».

Toutefois, dans sa réponse, le FCO a mis en garde contre cette proposition, évoquant ses «obstacles politiques et logistiques importants».

Ainsi, il a déclaré qu'il était notamment «hautement improbable» que le Maroc accepte d'accueillir des demandeurs d'asile. «Aucun pays d'Afrique du Nord, y compris le Maroc, n'a de système d'asile pleinement opérationnel», indique un document. «Le Maroc n'aurait pas les ressources (ou l'envie) de payer pour un centre de traitement», ajoute-t-on.

Une source du gouvernement britannique, familière avec les plans relatifs à la migration a confié que ces propositions faisaient partie d'une liste de nouvelles politiques qui «décourageraient» et «dissuaderaient» les migrants d'entrer illégalement au Royaume-Uni.

The Guardian rappelle aussi que le régime australien de traitement offshore, érigé en exemple pour le gouvernement britannique, a été largement critiqué par les groupes de défense des droits de l'Homme. En effet, Amnesty International Australie a déjà qualifié ce système de «contraire au droit international» et «extrêmement coûteux».