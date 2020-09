Russie: L’ambassadeur marocain aborde le la question du Sahara avec Moscou

A la veille du début de la présidence russe du Conseil de sécurité durant le mois d'octobre, l’ambassadeur du Maroc à Moscou a rencontré le 30 septembre le représentant spécial de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et les pays africains, le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Celui-ci est un arabisant qui maitrise les dessous de la question du Sahara. Il est, d'ailleurs, l'interlocuteur privilégié des émissaires du Polisario.

Les entretiens avec le diplomate marocain ont porté «sur le développement des relations bilatérales» et les préparatifs de la prochaine session de la Commission intergouvernementale mixte Maroc-Russie, prévue pour le 2 décembre 2020 à Moscou, indique un communiqué du département de Sergei Lavrov.

Les deux parties ont réaffirmé à cette occasion leur engagement à «intensifier et approfondir le dialogue politique sur des sujets internationaux d'intérêt commun», ajoute la même source.

L’ambassadeur Lotfi Bouchaara et Mikhail Bogdanov ont, par ailleurs, abordé la «situation en Afrique du Nord et dans la zone du Sahara-Sahel, y compris la Libye et le Mali, en mettant l'accent sur la nécessité d'un règlement politico-diplomatique des situations de conflit persistantes dans la région».

Le 11 septembre, le ministère russe des Affaires étrangères annonçait qu’«à l’initiative de la partie marocaine, une conversation téléphonique a eu lieu entre Sergueï Lavrov et Nasser Bourita».

Pour mémoire, le 30 octobre 2019 au Conseil de sécurité, la Russie s’était abstenue de voter la résolution 2494 sur la question du Sahara occidental.