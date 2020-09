L’hôpital médico-chirurgical de campagne au camp Zaatari achève sa mission humanitaire

Le premier hôpital médico-chirurgical de campagne (1erHMCC) déployé en Jordanie, au camp Zaatari dans le gouvernorat d'Al-Mafrik, par le Royaume du Maroc a achevé sa mission humanitaire au profit des réfugiés syriens, après huit ans de louables services.

Opérationnel depuis le mois d’août 2012 dans le cadre de l’assistance humanitaire consentie par le Maroc, sur hautes instructions du roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, au profit des réfugiés syriens, cet hôpital de campagne renforcé comprenait plusieurs modules avec une capacité minimale de 60 lits et un staff de 125 cadres médicaux, dont 27 médecins militaires d’une vingtaine de spécialités.

En octobre 2012, le souverain, accompagné du prince Moulay Rachid, a visité le 1er HMCC, et a remis au médecin chef de l’hôpital deux dons offerts par la Fondation Mohammed V pour la solidarité et l’Agence marocaine de coopération internationale au profit des réfugiés syriens du camp Zaatari, rappelle une note d’information parvenue ce mercredi à Yabiladi.

En juillet 2017, une délégation de parlementaires marocains accompagnée de leurs homologues de l’Assemblée parlementaire de la méditerranée (APM), a visité l’hôpital médico-chirurgical de campagne marocain à Zaatari.

Tout au long de son déploiement, le 1er HMCC a assuré 1 044 459 consultations médicales au profit des réfugiés syriens, dont 284 711 hommes, 346 606 femmes et 413 142 enfants. L’hôpital militaire a également enregistré 489 395 interventions dans les différentes spécialités médicales, 312 189 dans les spécialités chirurgicales et 220 889 examens complémentaires, notamment en biologie, radiologie, échographie et électrocardiographie.