Un couloir humanitaire à Ceuta pour rapatrier des Marocaines bloquées

Des Marocaines à la frontière entre le royaume et Ceuta ce mercredi. / El Faro de Ceuta

Parallèlement à l'ouverture de la frontière avec Melilla, ce mercredi, pour le rapatriement d’un groupe de Marocains bloqués à Melilla, la frontière entre Ceuta et le royaume a également été exceptionnellement ouverte aujourd’hui pour faciliter le départ de près d'une centaine de Marocaines.

Ainsi, selon El Faro de Ceuta, qui cite la Délégation gouvernementale dans l’enclave espagnole, des femmes et quelques enfants ont ainsi pu rentrer chez eux, dans le cadre d’un couloir humanitaire après «des mois de négociations entre l’Espagne et le Maroc».

Le média précise que «comme lors des rapatriements de mai, personne n'a expliqué comment les personnes qui ont pu partir ont été choisies». «Ce n’est qu’aujourd’hui que la délégation gouvernementale a confirmé que le Tarajal allait s'ouvrir aujourd'hui», ajoute-t-on.

Et de préciser que «le Maroc a préparé l'ensemble du dispositif dès le petit matin pour recevoir près de 100 femmes qui traversent la frontière».

La même source annonce qu’une autre opération de rapatriement aura lieu ce vendredi, e se poursuivra avec «plus de sorties».

A rappeler que dès ce matin, un dispositif de la police nationale a été lancé à Melilla dans le cadre d’une opération de rapatriement de 200 Marocains ayant passé six mois bloqués dans cette autre enclave espagnole.

Ces retours s’étaleront aussi sur les prochains jours et seront organisés conjointement et en coordination entre les autorités espagnoles et marocaines, assure-t-on.