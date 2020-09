Désintox : Les cliniques privées et les fausses déclarations de décès Covid-19

L’indignation grandit, sur les réseaux sociaux. Certains internautes épinglent des cliniques privées qui pousseraient les familles de défunts à accepter de déclarer une mort due à la Covid-19 afin que les frais d'hospitalisation soient pris en charge par le ministère de Santé.

Sur Twitter, d’autres utilisateurs ont affirmé que «l’Etat paye les cliniques et les hôpitaux» pour les décès liés à la covid-19 et que de son côté, «l’OMS pays l’Etat». Ils évoquent ainsi une forme de «chantage», qui consiste à ce que si la famille du défunt refuse cette proposition, elle aurait à payer l’ensemble des soins réellement effectués. «On dirait que cette pratique est généralisée dans plusieurs pays… C’est pareil en Angleterre», affirme encore un internaute.

Une intox véhiculée en Europe depuis août dernier

Comme une trainée de poudre, cette fausse information est en réalité partie de certains internautes en Belgique, l’été dernier. Elle a finalement gagné la twittoma, mais aussi certains médias d'autres pays arabes.

مشي غير المغرب للاسف جميع بلدان العربية الافرقية pic.twitter.com/ek6GJbzEAD — Officials-y (@y_officials) September 28, 2020

A l’origine, une publication en Belgique a annoncé en effet qu’un patient ayant succombé au cancer aurait eu «la mention COVID-19 sur son acte de décès». Il en a été déduit que les hôpitaux surestimeraient les chiffres des morts liées au nouveau coronavirus, afin de percevoir «un subside de 5 000 euros à chaque décès dû au virus».

Dans le cadre de la gestion de la pandémie, les hôpitaux belges ont bien reçu des aides de l’Etat. Cependant, ce soutient n’est pas accordé en fonction du nombre de décès dû à la covid-19, selon les structures hospitalières et les autorités fédérales, contactées alors par l’AFP et ayant démenti les faits.

Au Maroc, le ministère de la Santé n’a pas réagi aux rumeurs avançant également que ce soutient serait de «5 000 dirhams» par décès, soit le même chiffre mais en devise locale. Si le ministère n'a pas donné suite à nos requêtes, des responsables hospitaliers publics comme cliniciens privés ont démenti ces affirmations auprès de Yabiladi.

Un protocole unifié au sein des structures privées et publiques

Propriétaire de la clinique Anoual à Casablanca, qui a pris en charge des patients covid+ gratuitement, Dr. El Hassan Tazi exprime ses réserves sur la possibilité de gonfler les chiffres de décès pour percevoir des aides. «Nous n’avons pas déploré de morts parmi les cas que nous avons pris en charge, mais je ne pense pas que ces chiffres peuvent être trafiqués, au vu du protocole et du circuit de prise en charge établi par les autorités sanitaires et que nous appliquons dans le privé», affirme-t-il.

«Une déclaration de mort de covid-19 implique que le dossier médical du patient contienne des tests PCR et sérologique, des éléments de diagnostic, une radio des poumons ou encore une description de symptômes évocateurs que l’on connaît du virus. Chaque cas pris en charge doit pouvoir être retracé, et tous ces éléments sont centralisés au sein du ministère.» El Hassan Tazi

«C’est plutôt l’inverse qui pourrait exister», selon le médecin, rappelant ainsi que les décès liés à la pandémie pourraient même être encore sous-estimés. «Particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, il peut arriver que le décès précipité soit lié à une infection de Covid-19 qui n’a pas été diagnostiquée et qui n’est donc pas déclarée», a-t-il souligné.

Chef de service des maladies infectieuses au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Ibn Rochd et membre du comité de veille Covid-19 à Casablanca, Pr. Kamal Marhoum El Filali s’offusque également des affirmations autour des déclarations de décès trafiquées. «C’est totalement faux : il existe une traçabilité à différents niveaux pour identifier et suivre les patients covid+ au sein de toutes les structures de santé prenant en charge les malades, jusqu’au décès», s’exclame-t-il.

Le spécialiste insiste d’ailleurs que ce protocole «est le même dans les structures publiques comme privées», puisque la gestion de la pandémie relève directement de processus coordonné par le ministère de la Santé.

«On ne peut pas appeler des familles pour les pousser à déclarer que leur proche est mort de covid-19, car il est facile de prouver qu’il n’a été soumis ni à un examen diagnostiquant son infection, ni à un suivi relatif au protocole de prise en charge des patients covid+, ni même à son admission aux unités covid.» Pr. Kamal Marhoum El Filali

Pour Dr Marhoum, il s’agit d’«une intox qui circule beaucoup» et qui appelle les médias à «rompre ce cercle vicieux et jouer leur rôle en luttant contre la désinformation». Il tance également ceux «parmi des personnes pourtant instruites» qui la diffusent, et dont certaines auraient véhiculé encore récemment l’idée que le coronavirus n’existerait pas. «Si pour eux la covid-19 n’existe même pas, qu’ils nous disent alors comment on peut mourir miraculeusement d’un faux virus», s’indigne-t-il.