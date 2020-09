France : Rachida Dati veut remporter l'élection présidentielle de 2022

«J'ai combattu l'élite française. Maintenant je veux être présidente», a annoncé Rachida Dati dans une interview accordée au journal britannique The Times, parue le lundi 28 septembre.

«Quand vous faites de la politique, que vous gagnez des batailles électorales et que vous faites en sorte que votre cause avance, que vous défendez vos valeurs et une communauté de destins, nécessairement il arrive un moment où vous vous dites, surtout quand vous voyez l’état du pays, cette bataille, peut-être que je pourrais la mener», a affirmé l’ancienne ministre de la Justice sous le gouvernement Sarkozy et maire du 7e arrondissement de Paris depuis mars 2008.

Et de préciser que son principal projet pour les années à venir est «de gagner les présidentielles de 2022». Une affirmation qui constitue une évolution, sachant qu’en juillet dernier, elle avait indiqué se mettre à la disposition de son parti politique, Les Républicains, pour remporter la victoire au prochain grand scrutin.

Avec modestie, elle avait souligné que c’est à sa famille politique que revient «de choisir un candidat pour 2022». Début septembre, elle a assuré que l'ancien ministre Xavier Bertrand est «celui qui a le plus faim à droite». «J'ai envie, mais je veux que ce soit le meilleur» et «je ne sais pas si je peux être la meilleure», avait alors expliqué Rachida Dati sur BFMTV, rappelle le Parisien.

Pour mémoire, en octobre 2019, le bureau et le domicile parisiens de Mme Dati, ont été perquisitionnés par la police dans le cadre d’une enquête sur ses contrats de conseil auprès d’une filiale de Renault-Nissan.