Le PJD vent debout contre toute modification du calcul électoral

La Commission des Finances et du Développement économique à la Chambre des représentants a auditionné, ce lundi 28 septembre, Mohamed Benchaaboun, ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration.

Le PJD a saisi cette occasion pour réitérer publiquement sa condamnation de tout projet de modification de certaines lois électorales, en vigueur depuis 2002. Le président du groupe des députés islamistes, s’est inscrit en faux contre tous les appels sollicitant une suppression du seuil électoral ou du moins son abaissement à 3% au lieu de 6% actuellement. Une revendication partagée, d’ailleurs, aussi bien par des formations de la majorité que de l'opposition. Mustapha Ibrahimi a estimé que l’adoption d’une telle requête favoriserait la «balkanisation de la carte politique».

L’intervenant a également dressé un réquisitoire contre les demandes d’une révision du calcul du coefficient électoral. Des composantes de la majorité gouvernementale (RNI, USFP, MP et UC) et de l’opposition (Istiqlal et PPS) exigent qu’il soit calculé sur la base du nombre d'électeurs de chaque circonscription et non sur le nombre des voix exprimées. En cas d’adoption de cette révision, le PJD perdrait du terrain à la Chambre des représentants.

Visiblement très remonté contre tous ces appels, le président du groupe des députés du PJD les a qualifiés d'«anti-démocratiques, consacrant l’abstention. Aussi, il a plaidé pour ériger le choix démocratique au rang des constantes au Maroc, au même titre que la religion musulmane, la monarchie et l’intégrité territoriale, rapporte le site d’actualité du PJD.

Contrairement à ce qui est véhiculé par certains médias, le PJD n’est pas la seule formation qui rejette la révision du calcul du coefficient électoral, puisque le PAM l’est également. Le secrétaire général du parti, Abdellatif Ouahbi, n’a pas réussi à convaincre les ténors du parti à adhérer à sa proposition.