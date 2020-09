Belgique : Face à la hausse des contaminations, des imams appelés à la rescousse

Pour pallier certains problèmes quant à la communication des mesures préventives contre la Covid-19 à Bruxelles, le porte-parole interfédéral, Steven Van Gucht a plaidé pour l’implication des communautés de la capitale belge.

Le virologue belge spécialisé dans les zoonoses émergentes à l'Université de Gand a ainsi suggéré d'impliquer de nouveaux acteurs, comme des imams ou des influenceurs locaux dans cette lutte, écrit le journal La Libre.

Alors que les 19 bourgmestres bruxellois ont décidé de serrer la vis, samedi 28 septembre, et d’instaurer plusieurs mesures face des contaminations en forte hausse dans la capitale, le responsable a estimé que ce renforcement des mesures en vigueur «ne résoudra pas le problème». «Des règles plus strictes à Bruxelles ne suffiront pas», a-t-il confié à Het Laatste Nieuws.



Pour Steven Van Gucht, ce qui importe désormais est avant tout la façon dont les mesures sont «communiquées aux différentes communautés de la capitale». «Vous pouvez fermer les cafés plus tôt, mais si les gens continuent à faire la fête chez eux, vous n’arriverez à rien. Il est nécessaire d’expliquer clairement le comment et le pourquoi des mesures aux différentes communautés de la capitale», a-t-il argumenté.

La capitale belge a enregistré, entre le 18 et le 24 septembre, un total de 2 264 nouvelles infections à la Covid-19, soit une hausse de 11% par rapport à 7 jours auparavant, selon un bulletin épidémiologique publié ce lundi.