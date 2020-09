Maroc : Grève nationale des enseignants contractuels les 6 et 7 octobre prochains

Les enseignants contractuels ont décidé, dimanche, lors d’une réunion de leur coordination nationale, d’organiser une grève nationale les 6 et 7 octobre prochains, accompagnée par d’autres formes de manifestations.

Depuis l’année dernière, cette catégorie d’enseignants, dont le nombre dépasse 80 000 et qui ont été recrutés entre 2016 et 2020, mènent une série de grève pour appeler à leur intégration dans la fonction publique et la fin du recrutement par contrat.

Lors de sa réunion dimanche, la Coordination nationale des enseignants contractuels a dénoncé «la confusion» et l’«amateurisme» ayant marqué la rentrée scolaire, fustigeant l’absence de «moyens de protection» dans certains établissements publics.

Elle a également dénoncé les poursuites judiciaires dont font l’objet cinq enseignants, menaçant même d’escalades contre toute tentative d’atteinte aux droits de cette catégorie.

Pour la coordination, le ministère et le gouvernement «tentent de répandre de fausses information selon lesquelles les revendications des enseignants (contractuels, ndlr) ont été remplies», tandis que «les disparités au sein du corps enseignant persistent».

Les enseignants contractuels ont ainsi réitéré leur rejet du recrutement par contrat et dénoncé les prélèvements sur salaire ayant touché ceux qui ont exercé leur droit de grève. Ils critiquent également ce qu’ils considèrent comme leur «exclusion» du mouvement de mutation.