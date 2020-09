Dialogue interlibyen : Les «compromis» de Bouznika signés par Al Mechri et Saleh ?

Annoncé pour dimanche, le dialogue interlibyen est reporté jusqu’à mardi 29 septembre, a révélé sous couvert d’anonymat un membre du Haut Conseil d’Etat basé à Tripoli dans des déclarations à l’agence de presse turque Anadolu. Il a attribué ce léger ajournement à des «considérations logistiques», mais sans donner plus de détails.

Le deuxième round de Bouznika pourrait connaître la présence du président du Haut Conseil d’Etat, Khaled Al Mechri, et le président du Parlement de Tobrouk, Aguila Saleh. Les deux hommes devraient signer les «compromis» conclus le 10 septembre, et ce après quatre jours de discussions entre les délégations de l'Ouest et de l'Est.

Ces «compromis» ont porté essentiellement sur la révision de la composition du Conseil présidentiel et le partage des postes de souveraineté, dont celui du chef du gouvernement qui pourrait revenir à l’actuel ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, rapporte RFI. Pour sa part, un média libyen indique que le candidat potentiel bénéficie de la confiance de la Turquie, de l’Egypte et du chef du Parlement de Tobrouk, en plus de différents acteurs internationaux.

Ces pourparlers au Maroc sont placés sous la tutelle des Nations unies. «Il y a une volonté de réunir les présidents du Haut Conseil d’Etat libyen, Khaled Al Mechri, et de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, pour approuver et signer ensemble l’accord conclu entre les deux délégations», a déclaré l’émissaire par intérim de l’ONU en Libye, Stephanie Williams, dans une interview accordée à la chaîne saoudienne Al Arabiya et dont des extraits ont été repris par la MAP.

Par ailleurs, l’avenir politique de la Libye a été au menu de la rencontre par visioconférence du dimanche 27 septembre, entre Mike Pompeo et le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samej Choukri.

Pour mémoire, le Maroc a essayé le 27 juillet de réunir Khaled Al Mechri et Aguila Saleh. Une tentative qui ne s’est pas avérée concluante. Néanmoins, elle a permis de rapprocher les positions des deux parties et de marquer le retour du royaume sur le dossier libyen.