Agdz : Disparue depuis plus d’un mois, Naima, 5 ans, a été retrouvée morte

Disparue le 17 août dernier, Naima Arouhi (5 ans) a été retrouvée sans vie, près de Djebel Kissane à l’est d’Agdz (province de Zagora). Sa dépouille aurait été découverte par un berger, alors que sa disparition avait été signalée dans un douar niveau de Tafergalt (commune de Mezguita), selon des sources sur place citées par 2m.ma.

Cette disparition dans des circonstances encore inconnues, ainsi que les causes de son décès, ne sont pas encore identifiées à ce stade. Sa famille, tout comme des médias locaux, soupçonnent cependant un meurtre dont le contexte reste à établir. Sur les réseaux sociaux, les pages de l’actualité locale de la province de Zagora relayent depuis hier soir des appels à une enquête détaillée et à des investigations permettant d’identifier et de poursuivre les personnes qui seraient impliquées dans ce drame.

La triste nouvelle a en effet suscité l’indignation d’internautes, tout juste deux semaines après les révélations sur l’enlèvement, le viol et le meurtre d’Adnane Bouchouf (11 ans), retrouvé mort à Tanger, non loin du domicile du suspect principal.