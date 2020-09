Achraf Hakimi décisif dans la victoire de l’Inter Milan face à la Fiorentina d’Amrabat

Hakimi a brillé, hier soir, avec son nouveau club, l’Inter de Milan. Pour le compte de la deuxième journée de la Serie A, son équipe a croisé le fer avec la Fiorentina de Sofiane Amrabat.

Avant que Hakimi ne foule la pelouse du stade San Siro à la 65e minute, en remplacement de l’Anglais Ashley Young, le score était en faveur des Florentins par trois réalisations à deux.

Le caviar de Hakimi pour Lukaku... Impressionnante entrée pour le marocain. ?pic.twitter.com/BGzMD6khJf — ?????? ?????? ?? (@AchrafHakimiFR) September 26, 2020

Placé au couloir droit, Hakimi n’allait pas décevoir son entraineur Paulo Conti. A la 87e minute, il offre une belle occasion à l’attaquant belge Romelu Lukaku pour marquer son but et redonner ainsi confiance à ses coéquipiers. Deux minutes plus tard, l’Italien Danilo D’Ambrosio donnait la victoire à l’Inter de Milan par un joli «heading».

Le Marocain Sofiane Amrabat était parmi les titulaires de la Fiorentina.